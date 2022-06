Das Konzertjahr des Ensembles Haar findet traditionell seinen Höhepunkt im Sommer, dann wenn es in großer sinfonischer Besetzung spielt. Schauplatz ist heuer nicht wie gewohnt der Bürgersaal Haar - er wird derzeit renoviert -, sondern das Gesellschaftshaus des Isar-Amper-Klinikums, Ringstraße 36, am Sonntag, 3. Juli. Zur Aufführung kommen zwei der berühmtesten Orchesterwerke überhaupt: Beethovens Sinfonie Nr.3 in Es-Dur, "Eroica", und das Violinkonzert D-Dur von Brahms, das einzige, das er für dieses Instrument geschrieben hat. Solist ist der in Novosibirsk geborene, vielfach ausgezeichnete Geiger Anton Barakhovsky, derzeit erster Konzertmeister des BR-Symphonieorchesters. Dirigiert wird das Orchester vom künstlerischen Leiter Winfried Grabe.

Brahms' Werk gehört zu den berühmtesten Violinkonzerten überhaupt, nicht zuletzt wegen der Kombination aus höchster technischer Anforderung und großer musikalischer Ausdruckskraft. Beethovens "Eroica" hob die Gattung "Sinfonie" auf eine neue Ebene: Die musikalische Vielfalt und Komplexität sind enorm, von tänzerisch schwingender Leichtigkeit über lyrische Themen bis hin zum Trauermarsch und natürlich dem heroischen Finale in Es-Dur. Der Kartenvorverkauf läuft über die Homepage www.ensemblehaar.de, die Abendkasse ist von 18 Uhr an geöffnet. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.