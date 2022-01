Bei einem Einbruch in Geschäftsräume in Hohenbrunn haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter zahlreiche Werkzeuge und andere Gegenstände entwendet. Der Wert der gestohlenen Beute liegt im fünfstelligen Bereich. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 4. Januar, 19 Uhr, bis Mittwoch, 5. Januar, um 7.15 Uhr abgespielt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei versuchten der oder die Täter von der Gebäuderückseite eines Geschäftes her mehrere Fenster aufzuhebeln. Eines der Fenster wurde im Anschluss eingeschlagen, sodass die Unbekannten in einen Werkstattbereich des Gebäudes eindringen konnten. Dort durchsuchten sie das Lager und entwendeten dort einiges. Anschließend verließen der oder die Täter das Gebäude auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren, das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.