Nachdem die Gemeinde Neubiberg in einer ersten Verteilungsaktion alle Einwohner mit einer FFP2-Maske versorgt hat, werden nun in einer zweiten Aktion pflegende Angehörige aus der Gemeinde mit sicheren Atemschutzmasken ausgestattet. Sie können sich ab sofort im Neubiberger Seniorenzentrum telefonisch (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter 089/60 012-856) je fünf FFP2-Masken bestellen. Um persönliche Kontakte zu reduzieren, werden die Masken per Post verschickt. Bedürftige, die Grundsicherung beziehen und in Neubiberg wohnen, erhalten zusätzlich zu den diese Woche vom Landratsamt ausgegebenen Masken weitere vom Sozialamt. Bei Bedarf können sich Bürgerinnen und Bürger, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, direkt mit dem Sozialamt, telefonisch unter 089/60 012-930 oder per E-Mail an ordnungsamt@neubiberg.de, in Verbindung setzen. "Sozial schwächere Bürgerinnen und Bürger gilt es jetzt besonders zu unterstützen, denn die FFP2-Masken stellen eine enorme finanzielle Belastung dar", so Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) über die zusätzliche Unterstützung. "Auch Bedürftige sollen über eine ausreichende Anzahl an sicheren Atemschutzmasken verfügen, um diese regelmäßig wechseln können."