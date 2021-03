Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mit 95,3 am Montag weiter unter 100 gelegen ist, ist keine Entspannung in Sicht: Das Landratsamt führt in seiner Statistik vom Montag zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf. Es sind jetzt 275. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Männer Anfang 70. Zudem meldete das Landratsamt am Montag wieder relativ viele - nämlich 64 - Neuinfektionen. Elf neue Fälle kommen aus Unterschleißheim, sieben aus Haar, sechs aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn und fünf aus Unterhaching. Vier Fälle wurden im Gegenzug wieder aus der Statistik entfernt. Aktuell sind 473 Personen infiziert. Die Virus-Mutanten spielen eine immer größere Rolle. So besteht seit 1. Februar 2021, als erstmals danach gesucht wurde, in 754 Fällen der dringende oder bestätigte Verdacht auf Vorliegen einer Infektion durch eine Mutante.