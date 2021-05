Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag den fünften Tag in Folge unter 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner lag, endet am Dienstag die Notbremse. Das bedeutet, dass die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr nicht mehr gilt und beim Einkaufen in Geschäften die Vorlage eines negativen Testergebnisses entfällt. Private Treffen sind wieder mit Angehörigen eines weiteren Hausstands bis maximal fünf Personen erlaubt; Kinder unter 14 werden nicht gezählt. Sport ist für Kinder im Freien in Gruppen bis zu 20 erlaubt. Alle Schularten wechseln in den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht, Grundschüler und Abschlussklassen bereits an diesem Montag. Zum Mittwoch darf auch die Außengastronomie wieder bis 22 Uhr öffnen.