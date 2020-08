Im Landratsamt gibt es Überlegungen, künftig auch wieder über das Wochenende Zahlen zu Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu veröffentlichen. Seit einigen Wochen meldet die Behörde nur noch von Montag bis Freitag Daten zu den neuesten Entwicklungen, dies war eine Reaktion auf den starken Rückgang bei Neuerkrankungen. Eine Behördensprecherin sagte der SZ, es werde angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen derzeit geprüft, ob künftig auch wieder samstags und sonntags regelmäßig über die Statistik Auskunft erteilt werden soll.

Von Donnerstag auf Freitag meldete das Landratsamt sieben dokumentierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus - jeweils zwei aus Unterschleißheim und Unterhaching sowie je eine Neuerkrankung in Taufkirchen, Neubiberg und Kirchheim. Dennoch stieg die Gesamtzahl der Neuinfektionen seit 4. Februar nur um fünf Fälle an, auf 1563, da zwei Fälle wegen falscher Meldeadressen aus der Statistik herausgenommen wurden. Insgesamt waren am Freitag 35 Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der statistisch Genesenen lag bei insgesamt 1433 Menschen. Seit dem 26. März wurden 95 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis München bestätigt. Die meisten bestätigte Fälle verzeichnet seit 4. Februar die Gemeinde Unterhaching (177).