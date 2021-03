Das Infektionsgeschehen im Landkreis München entwickelt eine immer stärkere Dynamik. Am Donnerstag meldete das Landratsamt 70 dokumentierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden, am Mittwoch waren es bereits 55 bestätigte neue Fälle. Alleine 13 neue Fälle entfallen dabei auf die Stadt Unterschleißheim, die ohnehin in den vergangenen Tagen immer wieder hohe Infektionszahlen zu verzeichnen hatte; sieben Menschen haben sich in Haar neu angesteckt, je sechs in Kirchheim und Garching. Aktuell waren am Donnerstag 445 Menschen im Landkreis infiziert, auch dieser Wert steigt wieder stark an. Am Donnerstag vor einer Woche lag er noch bei 354 Infizierten. Die Zahl der Fälle mit dringendem oder bestätigtem Verdacht auf eine Virusvariante legt zu - auf 600 Fälle insgesamt seit Anfang Februar. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Donnerstag wieder über die 80er-Marke und lag bei 81,9.

Immer mehr Schulen und Kitas sind von Quarantäne-Maßnahmen aufgrund positiver Corona-Tests betroffen. Neu hinzugekommen ist das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching, damit befanden sich am Donnerstag an 19 Schulen im Landkreis Gruppen oder ganze Klassen in Quarantäne (Mittwoch: 18). Hinzu kommen 21 Kindertageseinrichtungen.