Die Infektionszahlen im Landkreis München gehen zurück. Am Freitagmittag meldete das Landratsamt 26 bestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Tags zuvor waren es 57 neue Fälle, vor einer Woche 44. Stark rückläufig ist die Zahl der akut Infizierten: Lag sie am Donnerstag noch bei 428, sind derzeit 381 nachweislich infiziert. Die mit Abstand meisten neuen Fälle wurden aus Neubiberg gemeldet, dort sind es sieben. Die vom Landratsamt ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz lag mit einem Wert von 72,4 leicht über der offiziellen, die vom Robert-Koch-Institut am Freitagmorgen mit 69 angegeben wurde. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr beträgt im Landkreis 10 365, die der statistisch Genesenen 9815. Seit 26. März wurden 169 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bestätigt. Besucher des Landratsamts am Mariahilfplatz in der Au und seinen Dependancen müssen künftig ebenfalls eine FFP2-Maske tragen. Die Regel gilt von Montag an. Sie gilt auch für Bürger, die bereits einen Termin für kommende Woche vereinbart haben. Persönliche Vorsprache sind vorher abzuklären.