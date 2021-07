Jetzt kann man sich auch ohne Termin in einem Impfzentrum impfen lassen. Wie das Landratsamt mitteilt, können von sofort an Termine kurzfristig telefonisch vereinbart werden. Dazu ist keine Anmeldung über das zentrale Registrierungsportal Bayimco notwendig. Es besteht auch die Möglichkeit, spontan in einem der vier Zentren in Haar, Oberhaching, Unterschleißheim und Planegg vorbeizukommen. Mitzubringen sind der gelbe Impfpass sowie ein gültiger Ausweis. Interessierte können sich an alle Impfzentren im Landkreis wenden, die Wohnortzugehörigkeit ist nicht mehr zwingend erforderlich. Vor allem an Nachmittagen sind laut Landratsamt ausreichend Kapazitäten für spontane Termine ohne längere Wartezeiten vorhanden. Nach Aufklärung werden auch Termine für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten. Derzeit sind alle zugelassenen Impfstoffe in den Impfzentren verfügbar. Knapp 18 000 Impfdosen hat das Landratsamt allein in dieser Woche erhalten.