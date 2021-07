Der Landkreis setzt seine Impfbus-Tour fort, bei der sich Menschen unkompliziert ohne Termin gegen das Coronavirus immunisieren lassen können. An diesem Freitag, 30. Juli, macht der Bus von 13 bis 18 Uhr am Bürgerhaus Putzbrunn Station, ebenfalls am Freitag sowie zusätzlich am Sonntag, 31. Juli, sind Impfungen bei der McDonalds-Filiale an der B471 in Ismaning möglich (jeweils 11.30 bis 19 Uhr). Von 8 bis 13 Uhr wird am Samstag auf dem Unterföhringer Wochenmarkt geimpft, am Montag (15 bis 20 Uhr) werden beim Rewe-Markt in Aying Spritzen verabreicht. Bereits vergangenes Wochenende haben sich etwa 230 Menschen im Impfbus in Unterschleißheim immunisieren lassen. Eine weitere Aktion im nördlichen Landkreis gibt es am Freitag, 6. August, von 13 bis 19 Uhr beim Oberschleißheimer Wochenmarkt auf dem Bürgerplatz. Darüber hinaus hat jeder weiterhin die Gelegenheit, kurzfristig einen Termin in einem der vier Impfzentren im Landkreis zu vereinbaren; auch Impfungen ohne Termin sind dort weiter spontan möglich.