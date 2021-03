Das Coronavirus breitet sich weiter schnell aus. 72 Neuinfektionen meldete das Landratsamt am Freitag innerhalb von 24 Stunden. Das sind zwei mehr als am Vortag, als ein Höchststand seit langem erreicht worden war. Bei den Neuinfektionen sticht Ottobrunn mit zehn Fällen heraus. In Unterschleißheim, wo es zuletzt wiederholt zweistellige Fallzahlen gab, waren es sechs; acht in Unterhaching und sieben in Haar.