Das Landratsamt berichtet von drei weiteren Corona-Todesfällen. Zwei Frauen und ein Mann aus dem Landkreis starben, nachdem sie sich mit dem Virus infiziert hatten. Sie waren nach Angaben der Behörde zwischen Ende 70 und Mitte 80, wohnten alle zuletzt in verschiedenen Pflegeeinrichtungen und hatten zum Teil bekannte Vorerkrankungen. Zwei starben im Krankenhaus. Insgesamt sind damit 167 Menschen aus dem Landkreis an oder mit Covid-19 gestorben.

Von Dienstag auf Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt zudem 34 weitere Neuinfektionen gemeldet. Jeweils vier Patienten kommen aus Unterhaching, Pullach und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die Gesamtzahl der Fälle erhöht sich nach einer Korrektur der bisherigen Daten auf 10 283. Aktuell gelten 504 Landkreisbürger als infiziert.

Das Robert-Koch-Institut gab am Mittwochmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 81,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche an. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem am Dienstag ermittelten Wert von 77,9. Das Gesundheitsamt berechnete am Mittwochnachmittag eine eigene Sieben-Tage-Inzidenz von 87,0. Sie liegt damit wie schon am Dienstag etwas höher als der RKI-Wert.