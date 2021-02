Um die telefonische Registrierung beim Impfzentrum Haar zu vereinfachen, bietet die Gemeinde Grasbrunn der älteren Generation Tipps an. Oft sind die Senioren, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, technisch nicht in der Lage, sich online zu registrieren. Sie können dies aber auch telefonisch vornehmen. Das war bisher sehr zeitaufwendig, nun hat das Landratsamt seine Kapazitäten erweitert. Die nötigen Schritte: Im Impfzentrum Haar unter 089/24 88 06 660 anrufen, wenn dann eine Computerstimme auf die Online-Registrierung hinweist, nicht auflegen! Es folgt eine Überleitung in eine Warteschleife zur telefonischen Registrierung und man wird mit Mitarbeitern im Zentrum verbunden: Jetzt erfolgt die Registrierung, der Impftermin wird dann telefonisch mitgeteilt. Weitere Informationen gibt die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Grasbrunn (0157/85 05 68 49).