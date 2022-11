Mittelalterfans müssen sich gedulden. Der Veranstalter des in Haar geplanten Christkindlmarkts im Stil der Minnesänger und Gaukler hat nicht genügend Mitwirkende, Aussteller und Verkäufer gefunden. Der Markt entfällt. Er war bereits im vergangenen Jahr als Zusatzveranstaltung zum traditionellen Christkindlmarkt in Haar angekündigt worden, was damals auf breite Zustimmung in den sozialen Netzwerken stieß. Dann fiel er mit dem traditionelle Markt ins Wasser, auch weil die Corona-Pandemie alles erschwerte. Nun soll wenigstens der traditionelle Markt am Samstag, 3. Dezember, von 13 Uhr an, auf dem Kirchenplatz stattfinden, wie das Rathaus mitteilt. Bis 21 Uhr werde es an Ständen Weihnachtsbasteleien, Leckereien und Glühwein geben. Erstmals ist eine Hütte mit griechischen Spezialitäten dabei, und die Dirndlschaft "D´wuidn Goaßn". Eine lebende Krippe wird es geben. Kommendes Jahr plant der Veranstalter aus Gronsdorf erneut einen Anlauf für einen Mittelalter-Christkindlmarkt. Das Rathaus berichtet, die Pandemie habe auch die gesamte Mittelalterszene gebeutelt.