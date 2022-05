Berufstätige, die unter einer Depression oder Angststörung leiden, sind mit vielfältigen Problemen konfrontiert. So fehlt ihnen oftmals die Kraft, Grenzen zu setzen oder schlicht zur Arbeit zu gehen, wodurch es zu vermehrten Krankheitstagen und längeren Abwesenheiten kommt, was wiederum zusätzliche Probleme zur Folge hat. Hinzu kommt, dass Menschen, die an psychischen Erkrankung leiden, häufig mit Unverständnis und Ablehnung seitens des Arbeitgebers oder von Kollegen zu kämpfen haben. Zu ihrer Unterstützung möchten die Sozialpsychiatrischen Dienste Schleißheim-Garching eine neue Gruppe anbieten. In dieser sollen die Betroffenen die Möglichkeit zum informellen Austausch erhalten, aber auch methodische Unterstützung. Ziel sind die psychische Stabilisierung und die Steigerung von Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit. Die geschlossene Gruppe soll von September an jeweils am 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr im Caritaszentrum Unterschleißheim zusammenkommen. Geleitet wird sie von zwei psychosozialen Fachkräften des multiprofessionellen Teams der Sozialpsychiatrischen Dienste der Caritas. Bei Interesse wenden sich Betroffene an Sozialpsychiatrische Dienste Schleißheim-Garching, Im Klosterfeld 14b, 85716 Unterschleißheim, Telefon 089/32 18 32-31. Dort können sie auch Termine für ein Erstgespräch vereinbaren.