Dass die Burg Schwaneck nicht nur eine geschichtliche Bedeutung hat, sondern auch für die Gegenwart in der Gemeinde Pullach eine Rolle spielt, ist nicht nur der dort ansässigen Bildungsstätte sowie der Jugendherberge zuzuschreiben. Auch die Veranstaltungsreihe "Burg & Bühne" ist für das lebendige kulturelle Leben in den alten Gemäuern am Burgweg verantwortlich. An diesem Samstag, 14. September, sind dort unter dem Titel "Rock im Rittersaal" wieder einmal zwei konzertante Live-Acts zu erwarten, die Zeitgenössisches und Historisches vereinen. Zu Gast ist zum einen die Münchner Indie-Pop-Band "Vanillja Ribbon", Finalist des Band-Wettbewerbs "Running for the Best 2018". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Anschließend spielt die auf mittlerweile 40 Jahre Bandgeschichte zurückblickende, mehrfach ausgezeichnete Formation "Schariwari" (Bild), die als Vorreiter des bayerischen Folkrock gilt. Die gibt Klassiker wie "Sommernacht", "Die Kirchseeoner Frösche", "Drachen" oder "Da Wind" zum Besten. Karten gibt es bei München Ticket.