Der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten zieht auf Platz neun der Landesliste der Partei in die Bundestagswahl am 26. September. Otten gewann die Stichwahl um den aussichtsreichen Listenplatz auf dem Delegierten-Parteitag am Sonntag in Greding gegen Hans Fellner deutlich mit 170 zu 116 Stimmen. Damit dürfte dem 65-jährigen Putzbrunner der Wiedereinzug in den Bundestag so gut wie sicher sein, vor vier Jahren schafften es 14 bayerische Kandidaten über die AfD-Landesliste nach Berlin. Der Oberst der Reserve sitzt seit 2017 im Parlament und gilt als Verteidigungsexperte seiner Fraktion. Sie freue sich sehr, dass Otten noch einmal antreten dürfe, sagte AfD-Kreisvorsitzende Christina Specht, die auch seine Ehefrau ist. Die Mitglieder der Partei hätten dies erwartet. Damit ist das Direktkandidaten-Feld im Landkreis München komplett. Als aussichtsreichste Kandidaten für den direkten Einzug in den Bundestag gelten die Abgeordneten Florian Hahn (CSU) und Anton Hofreiter von den Grünen.