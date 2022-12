Seit mehr als 30 Jahren ist die Unterschleißheimer Künstlerpalette ein fester Bestandteil des Kulturlebens in der Stadt. Die Künstlervereinigung zeichnet sich durch ein kreatives und aktives Vereinsleben aus, was sich auch 2022 wieder in diversen Ausstellungen, Kunstaktionen und Zechenexkursionen niederschlug. Ein besonderer Höhepunkt ist aber natürlich auch heuer die Jahresausstellung im Bürgerhaus Unterschleißheim. Sie wird an diesem Donnerstag, 8. Dezember, eröffnet, die Vernissage mit Musik beginnt um 18 Uhr. Zu sehen sind Arbeiten von Cristina Balici, Petra Dienelt, Linda Ferrante, Stefanie Ihlefeldt, Heike Jäschke, Babette Klingenberg, Markus Lindinger, Theresia Maier, Karel Mohyla, Silvia Müller-Lankow, Alfons Neubauer und Eva Rauch. Die Künstlergruppe hofft, mit schöpferischer Vielfalt die Besucher zu erfreuen. Die Ausstellung dauert bis 8. Januar. Der Eintritt ist frei.