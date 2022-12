Der Trachtenverein Brunnthal veranstaltet am 4. Adventssonntag, 18. Dezember, wieder das alljährliche Adventssingen. Von 17 Uhr an sollen besinnliche Klänge in der St.-Nikolaus-Kirche in Brunnthal-Ort das Publikum auf Weihnachten einstimmen. Für die musikalische Gestaltung zeichnen die Bernad Dirndln, die Weisenbläser, die Brunnthaler Stubnmusi sowie die Früahmusi verantwortlich. Zudem unterhält Hans Häusler mit Geschichten und Gedichten. Der Eintritt ist frei.