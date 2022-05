Während eines Fußballspiels in Brunnthal hat ein 44-Jähriger am Sonntagabend zwei Kinder sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei näherte sich der ihnen unbekannte Mann den zehn und zwölf Jahre alten Jungen gegen 20.30 Uhr im Bereich der Sportanlage und sprach sie "in sexualisierter Art und Weise" an. Zudem soll er die beiden Buben unsittlich berührt haben. Ein 36-Jähriger, der das Geschehen beobachtet hatte, verständigte sofort die Polizei und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der Mann aus München wurde festgenommen und im Laufe des Montags zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 17 (Sexualisierte Gewalt gegen Kinder) geführt.