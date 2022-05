Durch seinen Tenor Wasyl Bil ist das Ensemble "Terzinfarkt" in besonderer Weise mit der Ukraine verbunden. Nicht zuletzt deshalb lag es für das Münchner Sänger-Quintett nahe, ein Benefizkonzert für die Kriegsopfer dort zu geben: "Wir sind wie so viele Menschen sehr betroffen über das Leid der ukrainischen Bevölkerung und möchten finanzielle Unterstützung leisten." An diesem Samstag, 7. Mai, wird die Formation ihr Programm "500 Kilo Terzinfarkt" im Unterhachinger Kubiz präsentieren. Der Reinerlös des Konzerts geht an die Ukrainische Griechisch-Katholische Pfarrei in München für deren humanitäres Hilfsprojekt zur Unterstützung ukrainischer Kriegsopfer. Das bayerische A-Cappella-Schwergewicht will das Publikum laut Eigenbeschreibung mit "voll fettem Sound" begeistern oder anders gesagt: "mit fülligen Bässen, deftigen Beats und pfundigen Soli". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Kubiz (089/66 55 53 16), per E-Mail an tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.