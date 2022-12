Gewöhnlich ist die Zeit zwischen den Jahren, anders als die stressigen Wochen vor Weihnachten, in der Tat eine stade Zeit. Im Baierbrunner Rathaus trifft das an diesem Donnerstag, 29. Dezember, aber wohl im doppelten Sinne nicht zu: Zum einen ist dort an einem ungewöhnlichen Datum eine Sondersitzung des Gemeinderats anberaumt, zum anderen birgt die Thematik Brisanz, vermutlich werden nicht nur leise Töne in der Debatte zu hören sein. Es geht um die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Schulwiese an der Hermann-Roth-Straße, den die Gemeinde unter Bürgermeister Patrik Ott (ÜWG) anstrebt. Das Areal ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Dort wird aber unter anderem eine Gemeindebedarfsfläche für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule benötigt.

Bereits vor gut zwei Wochen war der Punkt auf der Tagesordnung, der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde damals allerdings knapp abgelehnt - etliche Gemeinderäte zeigten sich vom zackigen Vorgehen des Rathauses unangenehm überrascht. Dieses Tempo ist auch einer in Kraft tretenden Änderung der Gesetzeslage zum 1. Januar 2023 geschuldet, welche neue Richtlinien zum Landschaftsschutz beinhaltet - eine Umwidmung des östlichen Bereichs entlang der Herman-Roth-Straße würde also erschwert werden und strengere Umweltverträglichkeitsprüfungen nach sich ziehen. An diesem Donnerstag versucht Ott nun erneut, die Aufstellung des Bebauungsplans durchzusetzen. Der öffentliche Teil der Sondersitzung beginnt um 21 Uhr.