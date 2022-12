Der Wald war sein Revier. Genau genommen die Christbaumzucht, die er selbst vor nahezu vier Jahrzehnten im Ayinger Ortsteil Blindham aufgebaut und die weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus Bekanntheit erreicht hat. Bis zuletzt stand Josef Sedlmair zwischen den Bäumen, schnitt sie zu, half beim Fällen - Weihnachten ist in Blindham die Zeit des Jahres. Nun ist Josef Sedlmair, der Herr der Christbäume, im Alter von 80 Jahren gestorben.

Noch im August hat der Sepp, wie er im Ort genannt wurde, seinen 80. Geburtstag gefeiert - und dabei auch die Würdigung erfahren, die ihm nach Aussage von Ayings Bürgermeister Peter Wagner (CSU) gerecht wurde. "Der Sepp war eine hoch geschätzte Persönlichkeit. Kein Mann der vielen Worte, eher ein staader, aber seine wenigen Worte hatten Gewicht", so Wagner. Und dieses Gewicht brachte er unter anderem als Ayinger Gemeinderat ein, 18 Jahre lang, bis 2008, gehörte er dem Gremium für die CSU an, ehe er selbstbestimmt aufhörte. Ein politischer Mensch aber sei er immer geblieben, sagt Wagner. In seinem Heimatort Helfendorf stand er auch fast drei Jahrzehnte lang dem Wasserversorgungsverband vor, dem jeder Grundstückseigner automatisch angehört. "Er hat sich immer für seinen Ort und seine Gemeinde eingesetzt", würdigt ihn Ayings Bürgermeister. "Auch bei unserer 1250-Jahr-Feier, als wir die Chronik erstellt haben und er noch so viel gewusst hat. Den Sepp konntest du alles fragen", sagt Wagner.

Sein Lebenswerk aber war immer die Landwirtschaft, und vor allem die Christbaumzucht und der - verkauf. Sedlmair hinterlässt seine Frau und drei Kinder.