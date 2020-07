Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Während das offizielle Oberschleißheim unbeirrbar hinter den Plänen zum Ausbau der Autobahn A 92 steht, mehren sich im Ort die Bedenken gegen das Projekt. Die Bürgerinitiative "Oberschleißheim soll nicht weiter zerstört werden" kämpft mit Einwendungen im Genehmigungsverfahren und Briefen bis an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gegen die zusätzlichen Verkehrskapazitäten, die "Initiative Natur und Verkehr (Invo)" hat ihre Bedenken an den Gemeinderat adressiert. Auch die Grünen im Landtag wenden sich nun gegen die Ausbaupläne, die von ihren Kollegen im Gemeinderat aber noch großteils mitgetragen werden. Sie stimmten in der Sitzung am Dienstagabend nur gegen den Ausbau der Anschlussstelle Oberschleißheim.

Die anstehende Erweiterung der A 92 zwischen dem Kreuz Neufahrn und der Einmündung in die A 99 bei Feldmoching auf sechs Fahrspuren wird vom Oberschleißheimer Gemeinderat einhellig begrüßt, weil dann endlich Lärmschutz entlang der Trasse geschaffen wird. Beim Bau der Autobahn in den Siebzigerjahren war dies völlig ignoriert worden. Zudem ist der bebaute Ort seither stetig näher an die Autobahn gewachsen, sodass die Lärmbelastung zumal im Westen der Gemeinde nun massiv ist.

"Die Lärmsituation wird sich erheblich verbessern gegenüber dem Ist-Zustand" versicherte der Rechtsberater der Gemeinde, Michael Hofmann, dem Gemeinderat, alle Grenzwerte würden mit den flankierenden Maßnahmen beim Ausbau erreicht. Für die Landtagsgrünen ist das freilich eine etwas bizarre Gleichung: "Erst noch viel mehr Verkehr und Lärm den Weg ebnen, damit endlich eine Lärmschutzwand gebaut werden kann?", wundert sich Claudia Köhler, "das ist doch absurd!" Mit einem Bruchteil der Kosten für den Ausbau könne jederzeit jetzt schon Lärmschutz geschaffen werden, argumentiert sie.

Markus Büchler aus Oberschleißheim, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag, nennt das Erweiterungsprojekt "aus der Zeit gefallen". München am einen Ende der A 92 dränge den Straßenverkehr zurück, der Flughafen in der anderen Richtung werde in der neuen Situation "nicht weiter in den Himmel wachsen". Die Pläne beruhten daher auf überholten Grundannahmen.

Auch die Bürgerinitiative nennt in einem von Gabriele Kämpf und Emilie Stöhr unterzeichneten Schreiben an das Verkehrsministerium die Grundlagen der Planung "veraltet", an denen aber "starr festgehalten" werde. Angesichts der Klima-Problematik, die in Bayern in Meinungsbekundungen auch hohen Stellenwert genieße, sei der geplante Ausbau der A 92 "eines von vielen Beispielen, wie nicht mehr vorgegangen werden sollte". Der Ausbau bedeute "einen gravierenden Eingriff in den Natur-Haushalt und damit Schädigung fundamental lebensnotwendiger Grundlagen". Auch verkehrspolitisch würden zusätzliche Kapazitäten "zum endgültigen Verkehrskollaps führen".

Der Gemeinderat hat die Zustimmung zu den Plänen für die A 92 freilich einstimmig verabschiedet. In der Schlussrunde des Genehmigungsverfahrens wurden lediglich Detailänderungen erneut gefordert, etwa ein Tempolimit für die Autobahn oder technische Garantien für die Wirksamkeit des Lärmschutzbelags. Mit klarer Mehrheit ist das Gremium auch weiterhin vom Ausbau der Anschlussstelle Oberschleißheim begeistert. Hier erwartet der Gemeinderat, dass sich durch die Erweiterung mit Zu- und Abfahrten in jeder Verkehrsbeziehung der Dauerstau entzerren werde, der sich in Stoßzeiten bis in den Ort zurückstaut. Gegen diese Planung der Anschlussstelle wenden sich nun auch die Grünen im Gemeinderat. "Ein monströses Bauwerk" werde entstehen, warnte ihr Sprecher Fritz-Gerrit Kropp. Die nötigen neuen Überführungsbauwerke werden deutlich weiter als jetzt an den Ort heranrücken, da auch noch die lichte Höhe erreicht werden muss, um die geplante Umgehungsstraße unter den Achsen durchzuführen.