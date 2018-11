1. November 2018, 21:45 Uhr Ausstellung Vielfältig und farbkräftig

22 Sauerlacher Künstler stellen ihre Werke in der Mehrzweckhalle aus

‹ › Tierische Vielfalt: von Malerei bis hin zu Fotos ist alles dabei. Hirsch von Birgit Baumhammel Bild: Veranstalter

Vogel von Richard Tengler.

Kunstfreunde, die sich an der Vielfalt kreativer Ausdrucksformen erfreuen, dürften sich bei einem Besuch in der Sauerlacher Mehrzweckhalle an diesem Wochenende gut bedient fühlen: In der Jahresausstellung des Sauerlacher Künstlerkreises werden dort zahlreiche Bilder gezeigt, die von unterschiedlichen Maltechniken geprägt sind, Cartoons, Collagen, fotografische Arbeiten, Keramikobjekte, Mischtechniken, Textildesign, Schmuck- und Möbeldesign. Insgesamt präsentieren dort 22 Künstler ihre Werke, darunter Maria Schobesberger mit ihrem farbkräftigen Bild "Ambrosia" (links), zu sehen sind auch die Porträts eines Hirschen von Birgit Baumhammel respektive Adlers von Richard Tengler (oben). Die Vernissage ist an diesem Freitag, 2. November, und beginnt um 18.30 Uhr. Musikalisch umrahmt wird sie mit jazzigen Klängen. Der Sauerlacher Musiker Stephan Kahl (Saxofon) wird von David Jäger (Sax, Piano) von der örtlichen Musikschule begleitet. Die Ausstellung kann besucht werden am Samstag, 3., und Sonntag, 4. November, von 11 bis 18 Uhr.