7. August 2018, 21:57 Uhr Aschheim/Kirchheim SV Dornach empfängt TSV 1860 München

Der Toto-Pokal macht im Kleinen möglich, was der DFB-Pokal im Großen kann: Unterklassigen Vereinen prestigeträchtige Gegner ins Haus holen. In der ersten Hauptrunde 2018/19 hat der SV Dornach dieses Glück. Der Bezirksligist trifft im Toto-Pokalduell am Mittwoch, 15. August, auf den Drittligisten TSV 1860 München. Die Münchner Löwen treten am Feiertag im Landkreis an. Aus Platzgründen wird das Spiel allerdings nicht in Dornach, sondern im Sportpark Heimstetten ausgetragen. Karten für die Partie sind in dieser Woche noch im Büro des SV Dornach am Feldkirchner Weg 50 zu erstehen, am Donnerstag, 9. August, zwischen 18 und 20 Uhr sowie am Freitag, 10. August, zwischen 8 und 12 Uhr, zum Preis von zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Kinder, die jünger als sechs Jahre sind, dürfen kostenlos zuschauen. Restkarten sind am Spieltag ab 17 Uhr an den Stadionkassen erhältlich. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr.