Der Wirecard-Schriftzug an der alten Firmenzentrale. Ganz in der Nähe war der neue Firmensitz geplant.

In das für die Skandalfirma Wirecard geplante Bürohaus im Gewerbegebiet Dornach will eine orthopädische Fachklinik einziehen.

Den Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen für die Betrügereien beim skandalumwitterten Zahlungsdienstleister Wirecard, der an diesem Donnerstag beginnt, wird man auch in Aschheim mit großem Interesse verfolgen. Das Unternehmen hatte seinen Standort im Aschheimer Gewerbegebiet in Dornach gerade ausbauen wollen, als der Betrug 2020 aufflog; es folgte die Insolvenz. An dem Standort könnte nun stattdessen ein medizinisches Versorgungszentrum mit einer orthopädischen Fachklinik entstehen. Der Bauausschuss der Gemeinde Aschheim hat eine entsprechende Anfrage von Investoren jedenfalls positiv aufgenommen.

Das Projekt würde etwa ein Viertel des Gebäudes am Einsteinring belegen, das ursprünglich für Wirecard vorgesehen war. Die Projektentwickler, die Rock Capital Group aus Grünwald, haben daraus inzwischen ein hochmodernes Büroquartier gemacht, das unter dem Namen "Heads" vermarktet wird. Darin wollen die Investoren nach derzeitigem Stand der Pläne eine orthopädische Fachklinik für gesetzliche wie privat versicherte Patienten mit sechs OP-Sälen und etwa 80 Betten einrichten. Hinzu kommt das Medizinische Versorgungszentrum zur ambulanten Behandlung mit Flächen für Arztpraxen sowie Räume für Physiotherapie und Verwaltung. Die nötigen Ausnahmegenehmigungen hat der Bauausschuss in Aussicht gestellt. Im nächsten Schritt müssten die Interessenten einen konkreten Bauantrag stellen.

Eine weitere medizinische Einrichtung soll im Ortsteil Aschheim entstehen. Die Gemeinde hat ihr Einvernehmen dafür erteilt, dass an der St.-Emmeram-Straße ein Bürogebäude abgerissen und stattdessen ein Ärztehaus gebaut werden darf. Auf drei Geschossen sollen dort ein orthopädisches Zentrum mit Radiologie sowie eine physiotherapeutische Praxis einziehen.