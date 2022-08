Der Aschheimer Gemeinderat hat ein Architekturbüro ausgewählt, welches das neue Rathaus der Kommune planen und gestalten soll. Alle Fraktionen stimmten einmütig dem Vorschlag zu, das Büro Kauffmann, Theilig und Partner aus Ostfildern nahe Stuttgart mit dem Neubau des repräsentativen Gebäudes in der Ortsmitte zu betrauen. Der Entscheidung war ein jahrelanger, teils heftig geführter Streit um den Abriss des Altbaus vorangegangen.

Experten hatten dem mehr als 100 Jahre alten bisherigen Rathaus 2018 schwere Mängel im Brandschutz und in der Statik bescheinigt. Die Gemeindeverwaltung zog daraufhin aus. Um die Frage, ob die Kommune den Altbau sanieren und einen Neubau hinzufügen oder abreißen und einen größeren Neubau schaffen sollte, entbrannte ein politischer Streit zwischen den Fraktionen. Dieser scheint nun gelöst.

Das ausgewählte Büro überzeugte die Aschheimer Entscheidungsträger insbesondere mit seinem städtebaulichen Konzept, das einen einladenden Rathausplatz vorsieht. Die Architekten schlagen zudem eine Gaubenausrichtung zur Straße hin vor, die an den abgerissenen Altbau erinnert. Der Entwurf wird in den kommenden Monaten noch angepasst. Für Bürgerinnen und Bürger soll ein Infopavillon an der Baustelle eingerichtet werden.