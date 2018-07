31. Juli 2018, 22:00 Uhr Arbeitsmarkt Nahe an der Vollbeschäftigung

Arbeitslosenquote liegt im Juli bei 2,4 Prozent

Seit 17 Jahren waren im Juli nicht so wenige Menschen in München und dem Landkreis arbeitslos gemeldet wie 2018 - das teilt die Agentur für Arbeit in der Landeshauptstadt mit. Die Zahl derer, die keinen Job haben, sank im Landkreis im Vergleich zum Juli 2017 um 415. Damit waren im Juli insgesamt 4419 Landkreisbürger ohne Arbeit. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl der Arbeitslosen allerdings aus saisonalen Gründen leicht an. Im Juni waren im Landkreis nur 4366 Menschen arbeitslos gewesen. Die Arbeitslosenquote im Landkreis lag im Juli bei 2,4 Prozent.

Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit halten sich die Probleme im Landkreis München in Grenzen: 372 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren waren im Juli erwerbslos gemeldet. Das sind zwar 82 mehr als im Juni, was vor allem an Schul- und Ausbildungsabsolventen liegt, die noch nicht sofort in das Berufsleben starten; im Vergleich zum Juli 2017 ist die Zahl jedoch um 43 gesunken. Die Zahl der über 50-Jährigen, die keinen Job haben, ist im Landkreis seit Juli 2017 um 110 auf 1568 gesunken. Die Quote liegt bei 2,7 Prozent.

In der Landeshauptstadt München sank die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum Juli vergangenen Jahres um 3941 auf 31 358. Damit sind in München nun 3,6 Prozent der Erwerbsfähigen ohne Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite steigt das Angebot an neuen Stellen weiter an: Im Juli sind 5120 offene Jobs bei der Arbeitsagentur eingegangen, damit gibt es in der Stadt und dem Landkreis München derzeit 13 798 Angebote.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist bayernweit positiv. "Mit 2,7 Prozent haben wir die niedrigste Arbeitslosenquote aller Zeiten in einem Juli in Bayern", sagte Arbeitsministerin Kerstin Schreyer (CSU). "Bayern bleibt damit Spitzenreiter im bundesweiten Vergleich", so die Politikerin aus Unterhaching.