Radlerinnen und Radler sollen künftig noch sicherer und komfortabler durch Garching und Umgebung rollen können. Dafür will sich der neu gegründete Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) einsetzen. Mit einer verbesserten Infrastruktur hoffen die Vertreter, noch mehr Menschen für das Fahrrad als Verkehrsmittel begeistern zu können.

Die Vertretung in Garching ist die 13. Ortsgruppe des ADFC im Landkreis München. Als Sprecher und Ansprechpartner für Interessierte fungieren Leonhard Burtscher und Rolf Schlesinger sowie Thomas Hülsmann. Sie haben konkrete Pläne, wo die Infrastruktur in Garching für Radler verbessert werden sollte; so wollen sie sich etwa dafür einsetzen, die Situation an der Staatsstraße zwischen Auweg und Hüterweg zu entschärfen sowie Pendler- und Freizeitstrecken wie jene zwischen Kieferngarten und dem Garchinger Ortsteil Hochbrück zu ertüchtigen.

Interessierte können sich am Mittwoch, 20. Juli, einer ersten Rundfahrt anschließen: Um 18 Uhr trifft sich die Gruppe am Maibaumplatz am U-Bahnhof Garching; von 19 Uhr an sitzt die Gruppe im Biergarten Mühlenpark, Mühlgasse 48, beisammen. Die Ortsgruppe ist offen für alle. Anliegen können per E-Mail an garching@adfc-muenchen.de vorgebracht werden.