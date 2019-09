Die Kreis-SPD ist mit einem Maut-Vorschlag an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) herangetreten. Die Sozialdemokraten rufen ihn dazu auf, die Einführung einer intelligenten, je nach Verkehrsbelastung anzusetzenden Lkw-Maut zu prüfen. Diese könnte zeitlich und örtlich ausdifferenziert werden, um so den Verkehr zu lenken und stark befahrene Strecken zu entlasten. Die A 99 böte sich dafür als Pilotstrecke an, heißt es in einem offenen Brief an das Ministerium.