14. November 2018, 21:26 Uhr A 99 Verkehrschaos nach Unfall

Ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Autobahnring A 99 hat am Mittwochmorgen zu kilometerlangen Staus im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Laut Polizei war ein 57-Jähriger mit seinem Lastwagen an der Anschlussstelle Kirchheim auf einen Lastzug aufgefahren. Der Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt und im Führerhaus eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit und anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Weil dafür ein Rettungshubschrauber landen musste, war die A 99 in Richtung Norden insgesamt eineinhalb Stunden lang gesperrt.