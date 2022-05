Das Kyiv Symphony Orchestra gastiert in Südbayern.

Als "Voice of Ukraine", Stimme der Ukraine, versteht sich das Kyiv Symphony Orchestra, das seit Anfang Mai in Deutschland unterwegs ist und Konzertsäle wie die Semperoper Dresden, das Gewandhaus Leipzig oder die Elbphilharmonie Hamburg bespielt. Die Tournee wird bundesweit von den Rotary Clubs organisiert, 115 Musiker, ihr Team und acht Kinder unter elf Jahren sind unterzubringen. Der Rotary Club aus Oberbayern/Allgäu bringt das Orchester nun für Konzerte nach Südbayern. Stationen sind das Kurhaus Bad Wörishofen (12. Mai), der Florian-Stadl Andechs (13. Mai), das Festspielhaus Neuschwanstein (14. Mai), das Theater Ulm (15. Mai) und abschließend die Stadthalle Gersthofen (18. Mai). Mit den Konzerteinnahmen sollen auch Spenden für Hilfe in der Ukraine gesammelt werden. Tickets gibt es an der Abendkasse oder über www.muenchenticket.de, Infos zum Programm unter https://kyivsymphony.com.