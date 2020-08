Von Michael Zirnstein

Beziehungskrise? Da singt Matthew Austin in "Burning Leaves" davon, wie er das Rauchen aufgibt und dabei andere Süchte an sich entdeckt, die noch übler sind. Seine Freundin Ami Warning neben ihm wird er damit hoffentlich nicht meinen. Und sie hilft ihm bei dem bluesigen Walzer zurückhaltend mit hauchzarter Stimme und Fuß-Beat auf dem Stomp-Pad. Zu viel für ihn? Jedenfalls sagt er jetzt: "Darf ich mal ein Stück alleine machen?" Schaut entschuldigend. "You know ... weiß nicht warum." Also, "Duo" ist was anderes!

Ami und Matthew traten gemeinsam auf die Bühne im lauschigen Hof des Volkstheaters, ein Pärchenort mit all den Zweiertischchen. Ein Abend kündigte sich an, bei dem das neue Münchner SongwriterTraumpaar vorspielen sollte, wie kreativ Zweisamkeit sein kann. Diesmal ist nicht er, der aus Manchester zugezogene Insichgekehrte, der Vor-Sänger; und sie, seit drei Alben die hiesige Star-Hoffnung, die Hauptattraktion mit Hits wie "Fliegen" oder "Gegenwind", die oft behaupten, man könne alles erreichen, wenn nicht andere oder man selbst einem im Weg stehen.

Sie wechseln sich ab, immer nach zwei Songs, zeigen, wie fein seine still-erhabene Songwriterkunst im Erbe von Nick Drake oder David Gray und ihre sorglos tänzelnde Melancholie sich ergänzen. Sie begleiteten sich jeweils nach Gefühl mit Gitarre, Bass oder zweiter Stimme, wie sich das schon in der herzergreifenden Youtube-Session von seinem "Stand" angedeutet hatte. Außer niedlichen Neckereien (er findet Bonnie Raitts Zeile "I'm an old woman" für die 23-Jährige passend, und hat damit ja recht) gibt es auch zwei gleichberechtigte Paarmomente: Michael Kiwanukas "I'm Getting Ready" und einen Mash-up aus "Ain't No Sunshine" und "So Lonely" als Duette. So frisch und frei, dass man sich eigene Songs der zwei ersehnt. Es wäre der logische nächste Schritt in dieser bereichernden Beziehung.