Die in Wuppertal lebende Künstlerin Eilike Schlenkhoff hat den "Phönix 2022", einen mit 20 000 Euro dotierten Kunstpreis für Nachwuchskünstler, gewonnen. Die seit 2005 in den Sparten Malerei, Zeichnung, Skulptur und Papierarbeit verliehene Auszeichnung wird von der Eurobuch gestiftet und wurde in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit dem Programm Werksviertel-Mitte Kunst in München vergeben. 326 Künstlerinnen und Künstler hatten sich beworben, zehn kamen in die Finalistenrunde. "Es fasziniert, wie die Künstlerin Eilike Schlenkhoff aus Wuppertal mit wenigen dynamischen Pinselstrichen aus abstrakter Malerei geradezu magisch gegenständliches Leben entstehen lässt", so die Begründung der Jury. Die Preisverleihung wird am 2. Juni in der White-Box im Werksviertel-Mitte stattfinden.