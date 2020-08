Die Stadt München vergibt jeweils mit 6000 Euro dotierte Stipendien an Künstler unterschiedlicher Bereiche. Die Förderung für dieses Jahr hat der Feriensenat des Stadtrats auf Empfehlung von Jurys beschlossen. In der Popmusik werden Elena Rud, Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung und die Singer- Songwriterin Seda bei der Umsetzung einer Produktion unterstützt. Mit dem Förderpreis Theater wird der Autor und Regisseur Emre Akal ausgezeichnet, den Förderpreis Tanz erhält der freischaffende Choreograf Moritz Ostruschnjak. Arbeitsstipendien für Münchner Autorinnen und Autoren zur Realisierung einer Literaturprojekts gehen an Björn Bicker für sein Prosawerk "Boutheinas Lächeln" und an Sandra Hoffmann für ihren Roman "Tage im Wald". Im Bereich Musik werden in diesem Jahr die Arbeitsvorhaben des Komponisten und Pianisten Carlos Cipa, des Perkussionisten, Schlagzeugers und Hornisten Ludwig Himpsl, des Komponisten June Young Kim und des Gitarrenduos Adrian Pereyra & Ruben Mattia Santorsa gefördert. Der mit 3000 Euro dotierte Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis für Musik geht in diesem Jahr an die Sängerin Fiona Grond.