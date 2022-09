Die Münchner Kriminalpolizei sucht einen 79-Jährigen aus Laim, der seit Sonntagnachmittag vermisst wird. Er war gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad an der Agnes-Bernauer-/Lautensackstraße aufgebrochen und ist seitdem nicht nach Hause zurückgekehrt. Eine intensive Suche brachte laut Polizei keine Ergebnisse. Der Vermisste ist etwa 1.82 Meter groß und schlank. Er hat lichtes graues Haar und ein Muttermal an der Stirn. Bekleidet ist er mit einem gestreiftem Oberteil mit langen Ärmeln und Polokragen (dunkelblau/dunkelgrün/ockergelb), einer dunkelblauen Jeans und dunkelbraunen Sandalen mit Klettverschluss. Der Rahmen seines Klapprads aus den Siebziger- oder Achtzigerjahren ist hinten goldfarben und vorne dunkelbraun, Lenker und Sattelstütze sind silberfarben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.