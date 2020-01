Ein 20-Jähriger und zwei 19-Jährige wollten an der Stösserstraße im Hasenbergl offenbar auf illegale Weise ihr Taschengeld aufbessern. Dafür wählten sie aber eine relativ auffällige Methode: Sie sprengten einen Zigarettenautomaten mit Hilfe von Silvesterböllern. Eine Frau beobachtete sie und alarmierte die Polizei. Eine Streife nahm die drei kurz darauf fest. Bei ihnen wurde verrußtes Münzgeld gefunden, das aus dem Automaten stammte. Am Automaten selbst entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.