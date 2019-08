Bei einem Streit auf offener Straße hat ein 43-jähriger Münchner am Sonntagabend in Untersendling seinen 34 Jahre alten Bekannten mehrfach gegen den Kopf getreten. Die beiden Männer seien gegen 22.50 Uhr in der Siegenburger Straße in Streit geraten, berichtete die Polizei am Dienstag. Nachdem aus dem Wortgefecht eine Prügelei geworden war, trat der Älter auf den Jüngeren ein, der auf dem Gehweg lag. Zeugen riefen die Polizei. Die beiden Männer hatten sich inzwischen vom Tatort entfernt. Die Beamten trafen wenig später jedoch beide in der Wohnung des 43-Jährigen an. Rettungssanitäter brachten den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Bekannter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.