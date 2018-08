27. August 2018, 19:01 Uhr Kollegen finden Verletzten Stromschlag bei Bauarbeiten

Ein Bauarbeiter hat am Montagmorgen in Haidhausen einen Stromschlag erlitten. Kollegen entdeckten nach Angaben der Berufsfeuerwehr den Mann gegen 8.23 Uhr auf dem Dach des vierten Obergeschosses einer Baustelle in der Ismaninger Straße. Der Verunglückte schrie vor Schmerzen. Sofort riefen die Männer die Notrufnummer 112 an. Das alarmierte Notarztteam Bogenhausen und die Besatzung eines Rettungswagens des Roten Kreuzes versorgten den 42-Jährigen. Zur schonenden Rettung forderten die Einsatzkräfte die Höhenrettungsgruppe der Feuerwache Föhring an. Das Rettungsdienstpersonal transportierte den Arbeiter für weitere Maßnahmen in eine Klinik.