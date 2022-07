Vor sechs Jahren erschien der erste Roman der Reihe "Woodwalkers", und er kam so gut an, dass ein Buch aufs nächste folgte. Die Münchner respektive Olchinger Kinder- und Jugendbuchautorin Katja Brandis ist nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch vielseitig; sie schreibt Fantasyromane, Krimis und Thriller für verschiedene Altersgruppen. Die Fans ihrer "Woodwalker"-Romane können nun bei einer Benefiz-Lesung in der Stadtbibliothek im Gasteig HP8 mehr über die Bücher und ihre Schöpferin erfahren. Brandis wird am Freitag, 15. Juli, zum einen aus dem neuesten Band ihrer Gestaltwandler-Bücher lesen: "Woodwalkers. Die Rückkehr. Das Vermächtnis der Wandler" ist der Auftakt der zweiten Staffel. Außerdem zeigt die Autorin unter anderem Bilder ihrer Recherchereisen. Über MünchenTicket werden gratis Tickets vergeben; bei der Veranstaltung selbst wird um eine Spende für den Verein Sternstunden gebeten.

Katja Brandis, Benefizlesung, Fr., 15. Juli, 17 Uhr, HP8, Saal X, Hans-Preißinger-Straße 8, muenchner-stadtbibliothek.de