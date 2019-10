Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Isarvorstadt ein Hybrid-Auto angezündet. Als die Feuerwehr kurz nach 3.30 Uhr an der Dreimühlenstraße eintraf, brannte der BWM i8 bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Wegen des dichten Qualms musste die Feuerwehr anschließend die Wohnungen eines benachbarten Hauses kontrollieren. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Wegen des im i8 verbauten Hochvoltspeichers musste das Fahrzeug im Anschluss allerdings weiter beobachtet werden: In Brand geratene Akkus können sich bis zu drei Tage, nachdem sie gelöscht wurden, wieder entzünden. Für diesen Fall forderte die Berufsfeuerwehr bei der Werksfeuerwehr von BMW einen speziellen Container an, der bei Bedarf komplett mit Wasser geflutet werden kann, um die Reaktion zu stoppen. Ein Abschleppwagen hob das Fahrzeug hinein. Anschließend wurde der Container samt Fahrzeug ins BMW-Werk transportiert. Da die Akkus augenscheinlich nicht betroffen waren, wurde der Container nicht geflutet. Der Schaden wird auf 150 000 Euro beziffert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat den Fall an das für linksextrem motivierte Straftaten zuständige Kommissariat 43 übergeben.