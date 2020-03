Die Stadt von all dem Müll befreien will die FSJ-Gruppe vom Paritätischen Dienst. Mit einer Müllsammelaktion können sich Freiwillige am Freitag, 6. März, um 13.30 Uhr an dem gemeinnützigen Projekt beteiligen. Die Gruppe trifft sich am U-Bahnhof Fraunhoferstraße und geht dann gemeinsam zur Reichenbachbrücke, wo der Müll entlang der Isar aufgesammelt wird. Im Anschluss gibt es ein Picknick. Das Essen kommt über die App "Too good to go", um ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen.