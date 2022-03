Die Initiative Münchner Galerien lädt zu geführten Rundgängen.

Es ist Frühling, bald wird auf Sommerzeit umgestellt, und das warme Wetter lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Wer dafür einen zusätzlichen Anreiz braucht oder ergänzend eine intellektuelle Anstrengung, dem sei "Spring & Walk 2022" empfohlen. Das ist eine Aktion der Initiative Münchner Galerien zeitgenössischer Kunst, die am Samstag, 26. März, zum zweiten Mal stattfindet. Angeboten werden geführte Rundgänge durch 22 Galerien und fünf Institutionen und deren aktuelle Ausstellungen. Wer will, kann aber auch alleine auf Entdeckertour gehen. Der Start ist um 11 Uhr in der Galerie Rieder (Maximilianstraße 22), mit einem Rundgang durch die Maximilianstraße und die dortigen Galerien. Ein zweiter Rundgang führt von 11.45 Uhr durch das Kunstareal. Treffpunkt ist hier die Galerie Barbara Ruetz (Gabelsbergerstraße 7). Um 15 Uhr gibt es dann die Fortsetzung, mit einem Spaziergang, der von der Galerie Biedermann (Barer Straße 44) aus weitere Galerien im Areal ansteuert. Und um 16 Uhr geht es rund um den Odeonsplatz, mit der Galerie Knust Kunz (Ludwigstraße 7) als Startpunkt. Wer teilnehmen will, muss sich unter info@muenchner-galerien.de oder Telefon 089/ 288 08 509 anmelden. Kostenpunkt sind zehn Euro und für jeden Rundgang sind etwa zwei Stunden angesetzt.

Spring & Walk, Sa., 26. März, 11-18 Uhr, Infos unter muenchner-galerien.de/veranstaltungen