12. September 2018, 18:52 Uhr In der Maxvorstadt 250. Elektroladesäule

Die Stadtwerke München (SWM) haben ihre 250. Elektroladesäule in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Sie steht in der Maxvorstadt an der Hopfenstraße 7. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur gehe unvermindert weiter, so die Stadtwerke. Bis Ende 2019 wollen sie 550 Ladesäulen am Netz haben. Zusammen mit der Münchner Verkehrsgesellschaft bauen die SWM die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Auftrag der Stadt aus. An den Ladestationen fließe zu 100 Prozent Ökostrom.