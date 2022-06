Bei einer Razzia in Vereinsräumen eines Kartenspielclubs in der Lerchenau hat die Kriminalpolizei am Samstag 39 Personen angetroffen, von denen 28 gerade an einer illegalen Pokerrunde teilnahmen. Es wurden unter anderem Karten, Spielchips, Datenträger und Mobiltelefone sowie ein Bargeldbetrag von mehreren Zehntausend Euro sichergestellt. Gegen die vier Veranstalter aus München wird nun weiter ermittelt. Auch gegen die 28 Teilnehmer, alle aus dem Raum München, wurden Ermittlungsverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Glücksspiel eingeleitet.