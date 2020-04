In ihrem gut recherchierten Hörspiel "Mission im Weltall" entführt Maja Nielsen in den Arbeitsalltag der berühmten Astronauten Sigmund Jähn und Alexander Gerst.

Mensch, zum Mond! Von Anfang an hat der Erdtrabant die Raumfahrt beflügelt und die Menschen zu kosmischen Visionen inspiriert. Der erste Deutsche im All war dann Bürger der DDR und Kosmonaut. 125 Mal umkreiste Sigmund Jähn 1978 an Bord des sowjetischen Raumschiffes Sojus 31 die Erde. Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, kennen alle seinen Namen, denn nach der Rückkehr feierte ihn die DDR-Führung als Volkshelden, benannte Straßen und Schulen nach ihm. Jähn selbst war der Rummel eher peinlich. "Im Rampenlicht zu stehen, fand ich anstrengender als den Raumflug selber", sagte er im Interview. Im Deutschen Museum in München ist dem im vergangenen Jahr verstorbenen Kosmonaut ein ganzer Raum gewidmet.

2014, rund 36 Jahre später, fliegt Alexander Gerst mit seiner Rakete in Richtung Unendlichkeit. Ein halbes Jahr lebt und forscht der Astronaut und Vulkanologe auf der internationalen Raumstation ISS. In ihrem sorgfältig recherchierten Hörspiel "Mission im Weltall" entführt Maja Nielsen in die Welt der zwei berühmten Raumfahrer. Bereits für ihr Jugendsachbuch "Kosmonauten" (Gerstenberg 2006) hatte die Autorin Jähns Expertise konsultiert. Im zehn Jahre später entstandenen Hörspiel berichtet er nun gemeinsam mit Gerst vom Arbeitsalltag auf einer Raumstation. Sie erzählen davon, wie spannend es ist, wenn das Raumschiff kurz vor dem Start anfängt zu beben, weil man auf 300 Tonnen Treibstoff sitzt, um mit 26 Millionen PS ins All geschossen zu werden. Berichten vom Leben in der Schwerelosigkeit, den Anstrengungen bei einem Weltraumspaziergang und den körperlichen Belastungen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Interessant ist auch der Vergleich ihrer Medienpräsenz: Jähn wurde in der DDR erst nach seiner Fahrt ins All zum gefeierten Volksheld; Gerst indes hatte schon während seiner Mission eine große und begeisterte Anhängerschaft auf Facebook, die er regelmäßig mit Informationen belieferte.