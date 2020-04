Vertreter der Aktionsbündnisse "Raus aus der Steinkohle" in München und Unterföhring haben am Mittwoch eine Idee präsentiert, mit der eine zügige Abschaltung des Kohleblocks im Heizkraftwerk München-Nord aus ihrer Sicht gelingen könnte: Würden der Standort auf Unterföhringer Flur und die bestehenden Reserve-Heizwerke im Stadtgebiet ertüchtigt und mit größeren Heizkesseln ausgestattet, wäre die Wärmeversorgung in München trotz eines Endes der Kohleverstromung in der Anlage übergangsweise gewährleistet. Vom neuen Stadtrat erwarten die Initiativen, dass dieser die Stadtwerke nun damit beauftragt.