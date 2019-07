4. Juli 2019, 18:48 Uhr Heizkraftwerk Nord Bündnis fordert weiter Kohleausstieg bis 2022

Das Bündnis "Raus aus der Steinkohle" hat das Rathaus aufgefordert, den Kohleblock des Kraftwerks Nord bis Ende 2022 außer Betrieb zu nehmen und damit das Ergebnis des Bürgerentscheids umzusetzen. Es sei "ein Skandal, dass der Oberbürgermeister und der Stadtrat die demokratische Entscheidung nicht ausführen wollen", erklärt Bündnissprecher Michael Schabl. Der Stadtrat soll am Dienstag übernächster Woche über den Weiterbetrieb der Anlage bis 2022 hinaus entscheiden - allerdings im gedrosselten Betrieb. Hintergrund ist, dass das Kraftwerk aller Voraussicht nach von der Bundesnetzagentur als systemrelevant eingestuft wird und somit vorerst am Netz bleiben muss. Laut den Initiativen wäre dies jedoch auch in Form einer Kaltreserve möglich, was einer Abschaltung mit Ausnahme weniger Tage gleichkäme.