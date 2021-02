Neu auf DVD und als Stream: Filme mit kämpferischen Frauen. In "Against All Enemies" gibt Kristen Stewart die politische Schauspielerin Jean Seberg, in "Love Again" glänzt Shailene Woodley als junge Frau, die sich selbst finden muss.

Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Ein Star spielt einen Star mit mehreren Gesichtern: Kristen Stewart schlüpft in "Against All Enemies" in die Rolle der Jean Seberg. (Foto: Prokino)

Eine Frau steht gefesselt auf dem Scheiterhaufen, Flammen steigen an ihr hoch. So beginnt Benedict Andrews' Jean-Seberg-Film Against All Enemies: Der australische Theaterregisseur erzählt aus dem Leben der US-Filmschauspielerin, die mit dem Nouvelle-Vague-Hit Außer Atem (1959) weltberühmt wurde. Mitte der Sechzigerjahre ist sie ein zwischen Europa und Amerika pendelnder Star, der nicht nur auf sein schönes Äußeres reduziert werden will. Es ist die Zeit des Vietnamkriegs, die Schauspielerin beteiligt sich an politischen Debatten, sympathisiert mit der Black Panther Party. Das FBI lässt sie daraufhin beschatten, ihr Haus wird verwanzt, ein junger Agent rund um die Uhr auf sie angesetzt. "Dieses Land führt Krieg mit sich selbst", sagt Seberg (toll gespielt von Kristen Stewart) einmal. Daran hat sich bis heute nicht viel verändert, die USA sind wieder einmal in Aufruhr. Und auch kämpferische Frauen haben es schwer, sie werden angegriffen und aufgerieben, verbrennen öffentlich. Against All Enemies lief vergangenen Herbst im Kino, jetzt kann man sich den Film nach Hause holen.

Ebenfalls neu auf DVD, Blu-ray und als Stream erschienen ist das US-Independent-Drama Love Again mit Shailene Woodley in der Hauptrolle: Sie spielt eine junge Frau, die müde ist von Job- und Beziehungskämpfen, von den Anforderungen des Alltags im Los Angeles von heute. Ständig locken Partys und Familienfeiern, ständig erzählen irgendwelche Typen von ihren Erfolgen. Sie lässt sich auf Affären mit zwei sehr unterschiedlichen Männern ein - stellt aber irgendwann ernüchtert fest, dass sie sich erst einmal selbst finden muss.

Wie ein Siebziger-Thriller kommt der US-Film I'm Your Woman daher (Amazon Prime), allerdings mit einem raffinierten Perspektivenwechsel: Regisseurin Julia Hart erzählt nicht von den fiesen Kerlen, die noch fiesere Dinge tun, sondern von ihren Liebsten. Rachel Brosnahan spielt die Frau eines Gangsters, sie sitzt mit seinem Baby allein zu Hause, lang kann sie da aber auch nicht mehr bleiben. Im Laufe des Films verwandelt sie sich von der blassen Hausfrau zur Kämpferin, mit einer Waffe in der Hand schießt sie sich frei.

Recht kämpferisch zeigt sich Alina Levshin in Kriegerin: Der deutsche Kinofilm ist schon zehn Jahre alt, erregt die Gemüter aber noch heute. Es geht um eine junge Ostdeutsche und ihre Neonazi-Freunde, um ihren Hass auf Juden, Migranten und Andersdenkende. "Man muss für alles im Leben bezahlen", sagt ihr Großvater. Und so kommt es dann auch, beim Showdown am Strand. Das mit drei Deutschen Filmpreisen ausgezeichnete Spielfilmdebüt von David Wnendt ist in der ZDF Mediathek abrufbar.